Bari calcio, il portiere Turi in tournee con Italia under 15

BARI - Piccoli talenti crescono nel Bari di Luigi De Laurentiis: il selezionatore della Nazionale azzurra Under 15, Patrizia Panico, ha convocato tra i 20 giocatori, tutti classe 2005, scelti per l’amichevole contro i pari età della Serbia (in programma giovedì 27 febbraio a Stara Pazova, Belgrado) il giovane Claudio Turi, portiere della squadra Under 15 del Bari, allenata da Diaw Doudou.

Il raduno - è scritto nella nota del club biancorosso - inizierà domenica 23 febbraio a Roma e proseguirà nei due giorni successivi presso il Centro di preparazione Olimpica dove si svolgeranno 4 sedute di allenamento. Gli azzurrini partiranno per Belgrado la mattina di mercoledì 26 febbraio: il giorno dopo, alle 12, si giocherà l’amichevole presso il centro sportivo della Federazione serba.