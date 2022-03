Non solo Ucraina, già 59 guerre in atto, anzi, 60 con il Covid

Finora, i morti sono 13mila. Ma non in Ucraina. In Afghanistan. E solo dall'inizio dell'anno. I morti sono di più, in realtà: perché questi sono solo i neonati morti di malnutrizione. Più che morti, uccisi. Uccisi dalle nostre sanzioni, che hanno fermato l'economia, invece che i talebani. L'unico mercato rimasto, qui, è quello dei reni. Venduti agli ospedali indiani. Secondo l'ultimo rapporto dell'ONU, il 95% della popolazione è alla fame. L'Europa in questi giorni si è tinta di giallo e blu, e ha riscoperto se stessa e i suoi valori. Ma vista da qui, l'immagine più iconica non è quella delle frontiere aperte agli ucraini: è quella delle frontiere chiuse a tutti gli altri. E non solo a sud, dove si continua ad annegare, e a denunciare chi va in soccorso, no: le stesse frontiere. Vista dal sottosuolo del mondo, l'Europa è quella degli africani respinti dalla Polonia.

Perché se sei bianco, sei un profugo. Se sei nero sei un migrante. Anche se sei in fuga dagli stessi bombardamenti.

E anche se fino a ieri, nessuno voleva gli ucraini in Europa. Fino a ieri, non erano come noi. Leggere la stampa occidentale è così strano. Si parla di Ucraina e basta. Ma non solo nel senso che le guerre in corso al momento sono 59, più quella sessantesima guerra che è il Covid, e che all'improvviso, non interessa più: no, si parla di Ucraina e basta nel senso che tutte le analisi sono centrate sull'Ucraina. Come se l'Ucraina fosse la posta in gioco. E non, invece, il semplice terreno di gioco. Siamo in guerra con la Russia in Siria, dove Putin sostiene Assad, in Libia, dove sostiene Haftar, in Iraq, dove è alleato con l'Iran, in Yemen, dove è il principale mediatore, in Mali, dove è subentrato ai francesi. E nei Balcani, naturalmente. Dai tempi di Milosevic. Perché la NATO ha un ruolo difensivo, è vero: ma per noi. Fuori dall'Europa, è un'altra storia. O vogliamo dimenticare l'Iraq? Una guerra giustificata con la necessità di eliminare armi di distruzione di massa che Saddam non aveva, e per le cui prove, contraffatte, il New York Times ha vinto un Pulitzer? Si è poi scusato con i lettori. Ma mai con gli iracheni.

Come è piccola, vista da qui, questa Europa che si crede protagonista. L'Assemblea Generale dell'ONU ha condannato l'invasione dell'Ucraina con una risoluzione che ha avuto 141 voti a favore e 5 contrari. Più 35 astenuti. E tutti hanno elencato sarcastici i contrari: oltre alla Russia, la Bielorussia, la Corea del Nord, l'Eritrea e la Siria. Ma la notizia sono piuttosto gli astenuti. Tra cui la Cina e l'India. Che insieme hanno più di metà della popolazione mondiale. Più gli Emirati Arabi e il Sudafrica. E il Brasile che si è dichiarato neutrale. L'intero mondo non occidentale. Cosa significa? Il problema non è solo che è una domanda a cui nessuno ha risposta. Il problema è che è una domanda proibita. Perché tentare di comprendere non dico le ragioni, ma il ragionamento, la logica degli altri, che sono altri esattamente perché sono diversi da noi, e ci sono spesso incomprensibili, equivale a schierarsi con Putin.

E così, tutto ti piomba addosso improvviso. Anche quando non è affatto improvviso. Al Cairo, la libreria dell'American University nel 2011 aveva questo libro che per anni era stato il più venduto: Egypt on the brink, l'Egitto in bilico. E che anticipava la Primavera Araba. Un po' come ora questa intervista del 2019 a Oleksiy Arestovych, uno dei consiglieri di Zelensky: che spiega come con l'inserimento dell'Ucraina nella NATO, un attacco russo sia probabile. E spiega quando, dove, e come. E non si sbaglia di un centimetro. Con la giornalista, che è di Kiev, che con un rischio così, gli chiede: Scusi, ma allora ha senso? Ma i conflitti, per noi, sono sempre crisi. E le crisi sono sempre umanitarie. Mai politiche. Come l'Afghanistan.

Come Gaza. Che è sotto assedio da 15 anni. E la cui resistenza è terrorismo. Perché il nemico, per noi, è sempre un macellaio. Ma magari. Sarebbe tutto così semplice, se fosse solo questione di internare i Putin. I Gheddafi. I bin Laden. Di eliminarli. Come in Siria. In cui ancora oggi, non abbiamo idea del perché Assad abbia così tanto consenso. Da dove viene? Dalla paura? Dall'opportunismo? O è sincero? E il risultato è che Assad è ancora al potere. In una guerra che è appena entrata nel suo undicesimo anno. E in Europa, nessuno neppure sa che non è finita. Dall'inizio dell'invasione, abbiamo pagato alla Russia 21 miliardi di euro di gas.