Chef Fabiano Grassi

A Martina Franca c’è una piacevole sorpresa: è la cucina di Fabiano Grassi.

Il giovane chef, 30 anni, dopo otto anni di lavoro all’estero, è rientrato da Londra. Con coraggio ha aperto il ristorante Mehta.

Una delizia, impeccabile ai fornelli, ma anche in sala. Innovativo ma non troppo, attento alle tipicità pugliesi ma aperto al meglio del mondo. Da assaporare, nella capitale del barocco tarantino, per andare oltre l’ottima bombetta locale.