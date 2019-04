Chef Nico Carlucci

C’è chi fa il pane, e lo fa buono. E c’è chi oltre a fare un buon pane, sente ardere dentro di sé la passione per la formazione: gli piace insegnare a fare, non si accontenta di farlo e basta. Nico Carlucci, tecnico dimostratore di Grumo Appula, è animato da una continua azione di conoscenza.

Tanta curiosità, tanto lavoro e lo sfizio nel forno è la sua specialità. Come? Con grande cura per il lievito madre e ce lo svela in questa ricetta pasquale.