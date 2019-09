Monopoli brinda al «De Vinea»

Un affresco dall’equilibrio cromatico, e gustativo, perfetto. Brillano i calici con vini di eccellenza, e si abbinano piatti, sublimi, che stupiscono per la creatività e semplicità della dieta pugliese.

Proseguono, sull’onda del successo enogastronomico pugliese, gli eventi da non perdere. «De Vinea – Il vino si racconta» a Monopoli, a cura della Delegazione Ais Murgia e delle Donne del Vino Puglia, da oggi a domenica 15. Venerdì 20 settembre nel leccese a Porto Cesareo, addirittura con Massimo Bottura (miglior ristorante del mondo) in una cena di beneficenza.

Iniziano da Monopoli, che è stata la patria di uno dei precursori degli studi enologici ed ampelografici: già nel 1600 tracciava la storia della vite, del vino e delle pratiche di cantine in Puglia.

Si tratta Prospero Rendella e del suo «Tractatus De Vinea-Vendemia et Vino», opera tradotta dal latino con la tesi di laurea del sommelier Rossana Novielli. In partneriato con l’Associazione «Il SudEstNelCuore», gli antichi scritti e i moderni vini, saranno i protagonisti fra convegni, Masterclass e presentazioni di libri. Al via oggi, alle ore 19.30, nella biblioteca monopolitana «Prospero Rendella». Per le Masterclass nell’ex chiesa di San Pietro e Paolo occorre prenotare.

Indispensabile prenotare anche per la cena a sostegno del progetto Champion’s Camp in Action (a favore di bambini e sport), a Porto Cesareo il 20 settembre, con la partecipazione dello chef di «Osteria Francescana» Massimo Bottura.

Organizzata da Foodexp Life Experience nel ristorane «Le Dune Suite», lo chef Bottura guiderà una brigata di eccezione con Davide di Fabio (sous chef di Osteria Francescana) e chef pugliesi del calibro degli stellati Angelo Sabatelli (Angelo Sabatelli Ristorante, Putignano), Antonio Zaccardi e Maria Cicorella (Pashà Ristorante, Conversano), Domingo Schingaro (Ristorante I Due Camini, Fasano) e con Emanuele Frisnda (Aqua Le Dune, Porto Cesareo) e Antonio Raffaele.