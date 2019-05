Mangia, prega e ama il Gargano

Puglia, da scoprire e da degustare. Ecco il ricchissimo calendario di eventi gratuiti, a prenotazione obbligatoria, di questo week end all’insegna di “InPuglia365” con l’assessorato regionale all’Industria Turistica, tutti domani e domenica. E’ un viaggio in tutta la Puglia che possiamo iniziare da “Mangia, prega, ama il Gargano” a Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis (FG). Si ripercorrerà la storia seguendo i sentieri degli antichi pellegrini, per scoprire i luoghi sacri del Gargano, concludendo a Masseria Calderoso, nei luoghi di San Pio con degustazione di prodotti caseari, info evvivaviaggi.it tel. 0882 412703.

Ancora “Il Gargano di Mattero Salvatore” ad Apricena e Mattinata (FG), con un omaggio alla musica popolare garganica dello storico cantore, per info Francesco Ciavarella t. 393-518644878. Emotional slow tour a Ruvo di Puglia (BA), con sport e relax nel cuore dell’Alta Murgia, a piedi e in bicicletta lungo l’antica via della transumanza, con degustazioni di olio extra vergine (info, Murgia Slow Tour tel. 080-3614432). La buona puglia tra mare e collina a Trani e Bisceglie (BT). Domani al mare e una domenica in campagna per scoprire storie, aneddoti e leggende della tradizione gastronomica pugliese, per info Turisti in Puglia, tel. 0883-766077.

Visti i tanti turisti stranieri nel bridisino, a Carovigno e Mesagne ci sarà “Find you happyness in Puglia”. Dedicato ai colori della primavera e ai piatti della cucina tipica per un fine settimana all’aperto da trascorrere con tutta la famiglia, ad iniziare dalla Riserva naturale di Torre Guaceto (per ingo, pugliawalkingart.com, tel. 329 1668064. A Crispiano, nel tarantino, l’arte circense racconta storie di pane e di briganti nella terra degli ulivi secolari. Ci saranno workshop di giocoleria e di cucina per bambini, per info CircoLaboratorioNomade t. 333-4292637.

A Francavilla Fontana (BR) ecco le antiche tradizioni contadine, la vita di campagna e i prodotti della terra, due giorni immersi nella natura, per info Libermedia t. 0831- 1706062. “Tu non conosci il SUD” a Gagliano del Capo e Santa Maria di Leuca (LE), sono percorsi naturalistici e incontri d’arte che segnano un racconto inedito del Capo di Leuca, per info Ramdom Association t. 333 6449215.