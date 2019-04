A Foggia «Libando, viaggiare mangiando»

Prende il via un lungo susseguirsi di festività, o come si dice al sud “ponti”. E, a Foggia, rullano i tamburi sulle pentole del via alla sesta edizione di “Libando, viaggiare mangiando”. Dal 3 al 5 maggio, l’evento promette di catapultare nuovamente i riflettori sul capoluogo dauno. Come? Non solo con sfizi di gola, ma anche nutrendo la passione musicale con la finestra di “Giordano in Jazz”. Ma anche quella con l’arte, attraverso le video creazioni di Hermes Mangialardo. Senza trascirare il sociale, grazie alla partnership con il Banco alimentare.

Lanciando messaggi sul rispetto per l’ambiente, con il riuso creativo dei materiali di scarto con iPez e ScartOff. Il re, a tavola, sarà lo chef Igles Corelli (Gambero Rosso) con la cucina circolare e l’economia circolare per un dibattito che animerà il convegno con il direttore de Linkiesta Francesco Cancellato, contornato da Librando e dai Banchetti Letterari. In questa fitta tre giorni, di sapori e saperi e pensieri saporiti, a Foggia saranno coinvolte oltre alle piazze e alle strade del centro, anche Palazzo Dogana. Insomma, fra una leccornia ed un libro, è chiaro come - l’evento foggiano che invita a riscoprire il cibo di strada - quest’anno ruoterà intorno al tema “Cibo e Riciclo”.

A mettere insieme tante energie, ed istituzioni a partire dal Comune di Foggia fino a Symbola Fondazione, è l’attività creativa e instancabile di Ester Fracasso e Maria Pia Liguori. La carrellata di street food si arricchirà ancora mentre, per la rassegna “Giordano in Jazz” a Libando il via sarà con Israel Varela Triovenerdì il 3 maggio, poi Enzo Pietropaoli Wire Trio sabato 4 maggio e Elisabetta Serio Trio domenica 5 maggio.

Emozioni nuove saranno quelle della video arte con il prezioso contributo del cartoonist, videomaker e visual performer Hermes Mangialardo, che ha da sempre legato le sue animazioni alla musica, dai corti ai videoclip premiati nei maggiori festival nazionali e internazionali. Tutto ciò che piace, insomma, convitato a tavola con Libando.