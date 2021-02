Trani. giallo sulla morte del ginecologo Schonauer: cc sequestrano la salma dopo il funerale

Terminate le esequie, l’arrivo dei carabinieri prima che la salma fosse cremata. E così, sulla morte improvvisa del professor Sergio Schonauer, nome molto noto della ginecologia deceduto venerdì a Trani all’età di 79 anni, sarà adesso la Procura di Trani a chiarire se sarà necessaria l’autopsia. Tutto questo a seguito della denuncia di un familiare del medico, che sospettano che l’inaspettato decesso del noto ginecologo sia avvenuto per avvelenamento.

Schonauer viveva da diversi anni a Trani dopo essere stato direttore del Dipartimento di ginecologia dell’Università di Bari. Durante la sua lunga carriera aveva anche formato decine e decine di valenti ginecologi (tra cui i due figli, uno dei quali ne ha preso il posto al Policlinico di Bari). Per tanti medici specializzandi, i libri scritti da Schonauer sono ancora oggi un imprescindibile strumento di approfondimento della materia.

L’insigne ginecologo si era spento venerdì ed il pomeriggio di sabato si è svolto il rito funebre alla rettoria della Madonna del Carmine, in piazza Tiepolo a Trani. Al termine della funzione religiosa si sono presentati i carabinieri della Tenenza di Bisceglie, dove è stata sporta la denuncia. I militari hanno preso in carico la salma, bloccando così la partenza del feretro per Foggia, dove il corpo del professor Schonauer sarebbe dovuto essere sottoposto a cremazione da lì a poche ore.

Si tinge così di giallo la scomparsa di una figura molto nota anche oltre i confini della Puglia, le cui circostanze sarebbero tutte da chiarire. L’ipotesi dell’avvelenamento, ventilata nella denuncia, sarebbe legata a presunti dissidi fra familiari per supposte questioni ereditarie. Sarà la Procura tranese a fare luce sulla controversa vicenda, soprattutto all’esito di un esame autoptico evidentemente caldeggiato dai denuncianti ma non ancora disposto.