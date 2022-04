«Essential Groove», l'esordio del batterista salentino Feliciano Montagna

È disponibile dal 29 aprile su tutti i digital store, Essential Groove, primo album da solista del batterista salentino Feliciano Montagna. Composto da undici brani, il disco propone la personale idea musicale dell’artista, al suo esordio. Due anime distinte ma complementari si rincorrono lungo i 40 minuti di musica: da una parte il calore e l’espressività degli strumenti acustici e analogici; dall’altra, le algide, liquide e spaziali sonorità elettroniche contemporanee.

A tenere tutto insieme, è l’incessante groove dal carattere jazz-funk, un potente motore a più pistoni che gira sotto la direzione del batterista. Le tracce di “Essential Groove”, concepite e prodotte tra il sud Italia e Parigi, scorrono piacevolmente tra ricordi e lezioni della vecchia gloriosa scuola fusion, arricchite da un elegante tocco di modernità che rende l'ascolto accattivante e non privo di sorprese ritmiche.

“Scrivere e produrre i brani che compongono quest'album è stato come fermare gli stati d'animo di un particolare e intenso periodo della mia vita. Le undici tracce sono altrettante diapositive nelle quali scorgo luoghi familiari, pensieri turbolenti, persone care, traguardi raggiunti e occasioni mancate.”: così il musicista ha scelto per descrivere il suo primo lavoro.

Essential Groove è stato scritto e prodotto da Feliciano Montagna, registrato, mixato e masterizzato da Mauro Esposito presso “Soul Man Studio” di Tricase, in provincia di Lecce. Pubblicato con l’etichetta “Indipendemo Records”. Sono intervenuti nel disco Matteo Resta al basso in tutte le tracce, Simone Stefanizzi (tromba in Essential Groove), Lucas Gaudin (sax tenore in Avenue de la fraternelle), Christian Bevilacqua (trombone in Empty), Marco Chiriatti (sax soprano e voce vocoder in It’s gonna be ok e Outside me), Alberto Zacà (chitarra elettrica in Chillin’ in Bastille) Alessandro Dell’Anna (tromba in Chillin’ in Bastille), Mauro Esposito (sax contralto in Last Dance), Julien Dubois Du Bellay (sax soprano e tenore in Let’s be quite), Andrea Rossetti (prophet keyboard in Let’s be quite), Matthieu Lebas (tromba in Bright), Dario Stefanizzi (clarinetto baso in Inside me), Alessandro Casciaro (piano rhodes in Same Old Story).