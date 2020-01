«Malamore», la band salentina pubblica il suo primo ep

Dopo l’annuncio del cambio nome e l’uscita del singolo Fotografia, la band salentina dei Malamore ha pubblicato il suo primo, omonimo Ep. I quattro componenti della band, Osvaldo Greco (voce e chitarra), Matteo Spano (batteria), Daniele Spano (tastiere) e Giacomo Spedicato (chitarra e basso) lo presenteranno con un live speciale al Circolo Arci Rubik di Guagnano (Le), sabato 18 Gennaio.

Accomunati dalla voglia di fare della musica la loro vita, i sei brani dei quattro musicisti salentini sono il punto di arrivo di un percorso iniziato due anni fa, tra lavoro in studio e live in giro per l'Italia. Un mix di sonorità che riportano a un’epoca vintage, con uno sguardo rivolto ai sound più moderni, combinato a quel tocco di romanticismo che li contraddistingue. Il progetto è nato nel 2018 con il nome di Osvaldo, poi la band si è fatta conoscere sul web e dal vivo, con i brani Marie e Tramonti sul mare. Vincono a Matera il contest “Frequenze Mediterranee”, nel 2018, e il 2019 li vede vincitori di “ArtRockMuseum” a Bologna. Partecipano con il brano Marie nella serie INVOLONTARIO, targata Officine Buone e andata online su tutti i canali web di MTV Italia. Sempre con Marie li ritroviamo in “Boez, andiamo via”, docu-serie andata in onda su Rai 3.

Il singolo Fotografia, uscito a ottobre, riassume questo percorso e anticipa l’uscita del primo album dei Malamore.

Tracklist

Felice

Fotografia

Cara

Che cosa resta

Tramonti sul mare

Paranza Isidoro