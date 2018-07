Il palco per l'evento? Montato all'interno della fontana simbolo

LATIANO - Lo spazio dell'intera piazza Umberto evidentemente non consentiva una prospettiva adeguata all'evento e così qualcuno («non autorizzato», giura un amministratore) ha pensato di utilizzare l'interno della vasca della fontana simbolo della città. Il dettaglio non è sfuggito ad un cittadino di Latiano che vive nientedimeno in Gran Bretagna, il quale ha postato la foto sulla sua pagina Facebook denunciando l'accaduto.

«Questa mattina - ha assicurato il comandante della Polizia Urbana - provvederemo a fare un sopralluogo per verificare eventuali danni». Nella attesa di conoscere se ci saranno provvedimenti o interventi da parte delle autorità preposte alla salvaguardia dei monumenti molti si chiedono: ma nessuno ieri prima dello spettacolo si è accorto di quella struttura?