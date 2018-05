Privacy Policy

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Con la presente informativa, il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il “GDPR”), Le riconosce.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è Società per azioni Editrice del Sud -Edisud, con sede legale in Bari Via Scipione l’Africano nr 264 Cap. 70124

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy@gazzettamezzogiorno.it

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono, attività e-mail ed eventuali altri recapiti, un numero di identificazione)

3 Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare compilando le maschere presenti sul sito e riguardano la registrazione per richiesta di abbonamenti o per la ricezione di newsletter

4. Finalità

I Suoi dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare per dare esecuzione alle seguenti richieste da Lei effettuate ovvero

1) di registrazione al sito per effettuare abbonamenti sulla base del preventivo selezionato e, quindi per la finalità di dare esecuzione ad un contratto;

2) di registrazione al sito per ottenere l’ invìo di comunicazioni di natura commerciale, ovvero newsletter e ricerche di mercato quindi per finalità di marketing

I Suoi dati saranno altresì trattati per finalità di adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate

5. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato sulle seguenti basi giuridiche:

a) in relazione alla finalità 1) la registrazione avviene per dare esecuzione ad una richiesta da Lei effettuata e la base giuridica è costituita dalla necessità di eseguire un contratto;

b) In relazione alla finalità 2) la registrazione avviene per dare esecuzione ad una richiesta da Lei effettuata e per la quale viene richiesto il Suo consenso espresso pertanto la base giuridica è costituita dal Suo consenso;

c) In relazione all’ultima finalità la base giuridica consiste nell’adempimento ad obblighi legali connessi alla gestione del rapporto contrattuale intercorso con Lei

6 Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio in relazione alla finalità 1) in quanto requisito necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto ed è altresì obbligatorio per l’ultima finalità di adempimento ad obblighi legali pertanto l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per il Titolare di concludere ed eseguire il contratto con Lei e di adempiere ad obblighi legali.

In relazione invece alla finalità 2) il Suo consenso è facoltativo, ma il mancato conferimento non permetterà al sistema di andare avanti con la Sua richiesta.

7. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali e revoca del consenso

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare e/o responsabile ex art. 28 GDPR per tutta la durata del rapporto contrattuale e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi.

Per quanto riguarda i dati trattati con il suo consenso il trattamento durerà fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento.

In qualunque momento Lei potrà revocare il consenso contattando il Titolare a uno dei riferimenti indicati nel punto 1 della presente informativa

8. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.

9. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 4, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Società per azioni Editrice del sud-Edisud che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

I Suoi dati personali non sono soggetti a comunicazione e diffusione all’esterno, salvi gli obblighi derivanti dalla legge.

Tali dati in caso di necessità da parte del Titolare potrebbero essere comunicati a soggetti terzi e in particolare a titolo semplificativo alle seguenti categorie:

a) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del titolare;

b) soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza legale, assistenza fiscale, legale e/o giudiziale;

c) autorità e organi di vigilanza e controllo

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da Società per azioni Editrice del sud-Edisud nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati sarà disponibile presso la sede in Bari Via Scipione l’Africano nr 264 Cap. 70124

I Suoi dati personali non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea, ma in ogni caso potranno essere trasferiti all’esterno dell’Unione europea, soltanto ai soggetti indicati al punto 7) ed in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia che devono essere fornite dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d'impresa - BCR, e clausole contrattuali modello).

I dati personali trattati da Società per azioni Editrice del sud-Edisud come già detto non sono oggetto di diffusione.

10. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

a) finalità del trattamento;

b) categorie di dati personali trattati;

c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;

d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;

e) diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento;

f) diritto di proporre un reclamo;

g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non

siano stati raccolti presso l’interessato;

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;

- diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il

trattamento;

c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;

d) i dati sono stati trattati illecitamente,

e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;

c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

- diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da Società per azioni Editrice del sud-Edisud ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.