Potenza, salvezza vicina e il mister benedice la «fine» del Catania: «L'avevo sognata... »

POTENZA - Sbancando Torre del Greco per 2-0, il Potenza fa un allungo decisivo verso la salvezza in serie C. I tre punti pescati in Campania sono frutto, secondo le dichiarazioni di mister Arleo, «di una prova perfetta che mi ha letteralmente sorpreso. I ragazzi sono stati unici, cinici in attacco e irresistibili in difesa». Le reti di Romero e Nigro spingono i corallini fuori dalla zona playoff, verdetto che fa uscire dal proprio stadio la squadra di Bruno Caneo sotto una bordata di fischi.

Il colpo del Potenza, in virtù della classifica riscritta dopo l’esclusione del Catania, spinge i rossoblù in quintultima fila, a due lunghezze dalla permanenza diretta che, però, potrebbe arrivare in ogni caso. Sono infatti 14 i punti di vantaggio sulla Vibonese, ne bastano nove per evitare di disputare lo spareggio salvezza. Dunque, per blindare la serie C manca ancora un passo, da compiere o nel prossimo turno in casa contro la Juve Stabia oppure nella giornata conclusiva a Campobasso. Per la prossima sfida in casa, sabato Santo alle 17.30, Pasquale Arleo pronuncia un desiderio: «Vorrei vedere il Viviani pieno, perché questa magnifica strada sta per regalare alla città di Potenza la quarta difesa consecutiva di un campionato professionistico. Un risultato al culmine di una stagione sofferta».

In merito all'esclusione dalla serie C del Catania, il tecnico potentino è sincero davanti alla stampa: «Vi confesso che, prima di questo match ho fatto un sogno: che il Catania uscisse fuori dalla serie C, insieme alle sconfitte delle concorrenti Andria, Paganese e Vibonese. Così è stato ed oggi noi siamo ad un passo dalla salvezza grazie ad una combinazione di fattori».

(Fonte video e foto Potenza Calcio)