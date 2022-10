«Camina, ciucciu!», nuovo video per i salentini Nidi D'Arac

È uscito “Camina, ciucciu!”, il nuovo singolo dei Nidi d’Arac dall’album “Nanti li 90’s” (Emme Records/Puglia Sounds Record). Il brano - accompagnato dal videoclip girato da Gianluca Distante – è visibile su YouTube e disponibile in tutti gli store online.

Una nuova stagione di novità per i Nidi d’Arac, che si preparano a riprendere il “Nanti li 90’s live tour 2022” con due importanti appuntamenti: venerdì 7 ottobre all’Angelo Mai di Roma e sabato 5 novembre al Germi di Milano. I concerti saranno introdotti dal talk “Anni Novanta, world music e glocal culture” con diversi ospiti. A Roma partecipano al talk Valerio Corzani (giornalista), Stefano Saletti (musicista), Carlo Testini (responsabile politiche culturali Arci). Modera Giorgia Salicandro (giornalista) (info www.angelomai.org).

Un pezzo tra i più amati dei Nidi d’Arac - la band di origine salentina fondata a Roma a fine anni Novanta da Alessandro Coppola, tra le pioniere della world music italiana - selezionato tra le nove tracce dell’album antologico “Nanti li 90’s”. Uscito lo scorso 15 giugno, il disco celebra i 25 anni di musica dei Nidi d’Arac e gli anni Novanta, la stagione di grande fermento che ha portato all’esplosione della cultura glocal, con l’incontro in musica fra tradizioni ereditate dalle culture popolari e le nuove accelerazioni del mondo metropolitano.

“Camina, ciucciu!”, dall’album “Jentu” (2003) è stato composto circa vent’anni fa, negli anni caldi del movimento “no global”, il quale ha scritto la storia a cavallo tra gli Novanta e i Duemila con la partecipazione di milioni di giovani occidentali a una critica radicale contro lo strapotere delle multinazionali e le organizzazioni di governo del neoliberismo. Oggi, il messaggio di “Camina, ciucciu!” appare – tristemente – quantomai attuale, in un’epoca gravata dai postumi della “Grande recessione”, la crisi finanziaria mondiale del terzo millennio, dal nuovo precariato delle partite Iva, dalle statistiche che mostrano impietose l’allargarsi della forbice della disuguaglianza tra le generazioni, con un numero sempre più vasto di giovani costretti a vivere in condizioni di povertà assoluta.

“Camina, ciucciu!” (“Cammina ciuccio”), scritto in dialetto salentino, riprende la tradizione dei canti di lavoro e di protesta, tenacemente radicata nel Sud contadino, per riportarla nel contemporaneo attraverso sonorità che mixano il gusto unplugged con sottili innesti elettronici.

Il “ciuccio”, simbolo archetipico della fatica e della sottomissione, diviene il protagonista del canto che denuncia la fragilità di chi occupa gli ultimi posti della scala sociale, dei giovani lavoratori precari, degli studenti, degli stranieri, delle donne. Di chi “parte ma non arriva mai” ( «Si a ‘mmienzu a quiddhi ca’ partenu e poi nu’ ‘rrianu mai») destinato a imboccare la strada in salita di una competizione viziata all’origine, perduto nella giungla del neo capitalismo («E tie camini, camini e mancu tie sai a ‘ddu stai…»), in un mondo diviso, iniquo, non solidale, in cui chi è privo di mezzi adeguati, chi “cammina zoppo”, è costretto ad affrontare in completa solitudine ogni bufera, costeggiando il pericolo della rovina («Se sinti fra quiddhi zzeppi in paradisu nu’ ‘bbai»).

Nella nuova versione unplugged, il brano vede il featuring di Alberto Bassani alla chitarra. Il videoclip, girato da Gianluca Distante presso “Il piccolo ranch” a San Cataldo (Lecce), vede la “partecipazione straordinaria” dell’asino Ciccio, dolcissimo esemplare abituato a interagire con gli esseri umani, compagno dei bambini e con una “carriera da attore” consolidata in innumerevoli Presepi viventi salentini.

I Nidi d’Arac sono oggi Alessandro Coppola (voce), Edoardo Targa (basso), Ylenia Giaffreda (violino), Julian Bellisario (batteria), Matteo Cappella (chitarra). Al disco partecipa Lucia Cremonesi (viola) e inoltre diversi artisti ospiti: la cantante pugliese Alessia Tondo (nel singolo “Osce” e in “N’autra parola”) i chitarristi Alberto Bassani (Roma) e Frank Cosentini (Parigi), il musicista, cantante e producer franco-algerino Meta (Parigi).