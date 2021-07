«Flow», è in musica l’invito a lasciarsi andare della brindisina Sabrina De Mitri

" Flow " è il nuovo singolo di S abrina De Mitri, eclettica artista del Brindisino . La vita e la natura regalano spunti d'ispirazione che, se colti, si trasformano in magia di suoni, colori, sapori e odori. Il brano è un invito a lasciarsi andare ed esprimere la parte più creativa di noi, fluendo nella bellezza creata dall'espressione spontanea del sé e dall'ascolto ed osservazione di ciò che ci circonda. Per l'artista l'espressione più immediata è la musica, grande guaritrice, amica e grande conforto.



Sabrina è una sassofonista italiana, cantautrice, cantante, percussionista, One Woman Band, presentatrice radiofonica, scrittrice, performer teatrante, ed educatrice, con sede tra Regno Unito e Salento. Dopo numerose collaborazioni ed esibizioni nei più validi festival europei, pubblica nel 2020 il suo primo album solista, " Timeless ", auto-prodotto e registrato live durante il tour estivo del 2019.



Attualmente sta portando dal vivo il suo concept show tra live looping, campionamento, canto, beatbox, il suo immancabile Saxy Sax e collaborazioni con artisti talentuosi provenienti del mondo della poesia,teatro,musica, arti visive ed arti circensi. Il 2021 vede l'uscita del suo nuovo singolo "Flow" e un intenso lavoro sul secondo disco in studio, di prossima uscita, il quale vedrà la collaborazione di numerosi artisti italiani ed esteri.