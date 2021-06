«Per non perderti», la fragilità dell'amore nel nuovo singolo del salentino AISAR

Si chiama «Per non perderti» ed è il nuovo singolo del cantautore salentino AISAR, nome d'arte di Cesare Montinaro, classe 1995. Uscito il 7 giugno, il brano è prodotto dall'etichetta L'Arca del Blues e nato dalla collaborazione con il produttore e arrangiatore Francesco Mancarella: un progetto tutto made in Salento che racconta una storia autobiografica, un amore vissuto in tutte le sue fasi, con l'incapacità di lasciar andare sia l'altra persona che il sentimento. «Tutti cerchiamo una persona da amare – dichiara AISAR – e quando pensiamo di averla trovata temiamo di perderla. E quando non è più al nostro fianco, la vita perde senso. Invece l'amore è proprio questo, tenersi stretti ma allo stesso tempo lasciarsi liberi».

Il testo è molto intimistico e valorizza la vocalità di Cesare, delicata e intensa: insieme al brano è uscito anche il videoclip sul canale YouTube dell'etichetta, con la regia di Serena De Simone, direttore creativo Gabriele Greco.

Dopo cinque anni d'assenza riparte quindi da qui il percorso artistico di AISAR, che dopo la Laurea in Beni Culturali con indirizzo musicale all'Università del Salento, ora sta studiando Scienze della Musica e dello Spettacolo a Milano. Nel suo curriculum un EP, 'Cesare' (2015) e il singolo 'Restart', in supporto alla lotta contro il bullismo dei progetti MaBasta e SBAM. Ha partecipato alle selezioni di X-Factor nel 2013 arrivando alla fase dei 'bootcamp', e nel 2018 è stato finalista del Cantagiro.