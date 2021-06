«Giromondo», fuori il video del nuovo singolo della lucana Rosmy con Saturnino e Maurizio Solieri

E’ disponibile su YouTube il video di “GIROMONDO” il nuovo travolgente singolo di Rosmy feat Saturnino & Maurizio Solieri. Il brano, scritto dalla stessa Rosmy e distribuito da Artist First è da oggi anche disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Conosciuta come una delle più interessanti cantautrici del panorama musicale italiano e contemporaneo Rosmy, con GIROMONDO ci invita a guardare il mondo da un’altra prospettiva.

Un video stravagante per la regia di Beppe Gallo, un capovolgimento in un mondo diverso; dalla splendida location di Palazzo Visconti a Milano verso un’altra dimensione che colora la nostra vita: La diversità che rende unici e preziosi.

La straordinaria partecipazione di due colossi della musica SATURNINO e MAURIZIO SOLIERI in un video ricco di attori e personaggi strepitosi che ravvivano il messaggio dell’importanza della diversità: Raffaele Ginepri, Marco Melluso e Diego Schiavo, Stella Pecollo, Elena Pinna, Bruno Oliveira, la piccola Ihssan Smerjel e il bassotto Vasco detto Potter per chiudere nel “quadro” più conosciuto al mondo: la copertina Sgt Pepper's dei mitici Beatles.

“Un deciso NO all'omologazione - dichiara Rosmy - un brano in chiave elettrorock che rievoca una delle più popolari filastrocche, per sottolineare che è tempo di non omologarsi ma fondersi e contaminarsi. È tempo di difendere e promuovere le nostre diversità in tutte le sue molteplici espressioni così da costruire una società più inclusiva e proattiva”

Una melodia elettrizzante scandita dal suono rock di un basso e di una chitarra magistralmente suonati dai maestri Saturnino e Maurizio Solieri si unisce perfettamente allo spirito ribelle di Rosmy che con la sua voce inconfondibile ed intensa è in grado di toccare le corde più profonde dell’anima. La canzone è un’esplosione di elementi diversi in cui sfumature pop, elettroniche e rock s’intrecciano in un tutt’uno davvero sorprendente. GIROMONDO rispecchia il talento versatile di Rosmy, sempre in continua evoluzione, proponendosi ogni volta in una veste attuale e originale, e spaziando agilmente tra diversi generi e stili musicali, senza trascurare la sua forte vocazione cantautorale