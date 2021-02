«Controregola», fuori il video di Rosmy, girato sul Monte Rosa con Javier, ballerino vincitore di Amici

È disponibile su YouTube il video di Controregola, (Universal Music), il nuovo brano della lucana Rosmy, una delle cantautrici più interessanti e promettenti del panorama musicale italiano e contemporaneo. Rimanendo fedele alla propria identità artistica, attraverso “Controregola” continua la sua evoluzione musicale con un nuovo sound. Il brano scritto dalla stessa Rosmy è prodotto da Cristian Milani.

Il video, per la regia di Beppe Gallo, è stato girato sul ghiacciaio del Monte Rosa, tra Gressoney ed Alagna, e alcune scene dal rifugio più alto d’Europa: Capanna Regina Margherita (4554 m.). Protagonista nel video insieme a Rosmy è Javier Rojas, talentuoso ballerino vincitore della categoria danza ad Amici di Maria De Filippi 2019.

La clip è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Gressoney-La-Trinitè e con la collaborazione di Monterosa SKI, Rifugi Monterosa, Corpo Guide Alpine di Alagna Valsesia e Rossignol. Le immagini su Capanna Margherita sono state riprese da Marco Orbassano.

“In questo momento di restrizioni, “Controregola” è un inno alla libertà - dichiara Rosmy - ho scelto di girare la clip ufficiale del brano in montagna perché ci insegna la bellezza della spontaneità che nasce dal rispetto reciproco e dall’armonia. Il brano, infatti, cita e ripensa Kant secondo cui la libertà non è il non avere regole, ma è la determinazione di agire nel rispetto e nel buon senso comune. Il video rappresenta una camminata senza sosta, una corsa per allontanarsi dal caos, per liberarsi da sovrastrutture, da pressioni e dalle ansie di tutti i giorni, con la sola voglia di aria da respirare.”

Attraverso “Controregola” Rosmy dimostra ancora una volta di essere un talento estremamente versatile in grado di intercettare le tendenze del momento, proponendosi in una chiave sempre attuale e rinnovata, spaziando agilmente tra diversi generi e stili musicali, senza dimenticare la sua forte vocazione cantautorale. La canzone è una fresca esplosione di elementi diversi in cui sfumature pop e rock s’intrecciano in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente, ben rispecchiando l’evoluzione in corso della cantautrice che con la sua voce intensa e profonda è in grado di toccare le corde dell’anima, regalandoci emozioni allo stato puro.