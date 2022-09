Disney+ racconterà il delitto di Avetrana: nel cast 3 attori pugliesi, c'è anche Imma Tataranni

TARANTO - Sono 3 gli attori pugliesi nel cast della nuova fiction originale annunciata da Disney+ dedicata alla delitto di Avetrana, dal titolo Avetrana - Qui non è Hollywood. La serie si basa sul delitto di Avetrana in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e sull'imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò. Il crime drama, le cui riprese sono iniziate in questi giorni in Puglia, è diretto dal regista pugliese Pippo Mezzapesa (Ti mangio il cuore), anche sceneggiatore insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni.

Tra i protagonisti della serie la mesagnese Vanessa Scalera (Imma Tataranni) nel ruolo di Cosima Misseri, il barese Paolo De Vita (R.I.S.) di Michele Misseri, la salentina Giulia Perulli (Il sesso degli angeli) nel ruolo di Sabrina Misseri, Federica Pala (America Latina) interpreterà invece Sarah Scazzi, Imma Villa (L'amica geniale) sarà Concetta Serrano, Anna Ferzetti (Le Fate Ignoranti) nel ruolo della giornalista Daniela e Giancarlo Commare (SKAM Italia) nei panni di Ivano Russo.