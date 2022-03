Taranto, moto si schianta contro un'auto: morto sul colpo 19enne. Impatto anche a Noci: morto infermiere

TARANTO - Incidente mortale poco prima delle 16 alle porte di Taranto. A perdere la vita un ragazzo di appena 19 anni. Il giovane viaggiava in sella alla sua motocicletta sulla strada che collega Taranto alla zona residenziale di San Vito quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violentissimo. La moto della vittima è finita all'interno del cordolo che delimita la pista ciclabile.

A dare il primo allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato di tutto per strappare il 19enne alla morte. Purtroppo per lui le ferite riportate nella caduta sono state fatali. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Taranto. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia.