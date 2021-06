Taranto, al via progetto BioTourS per la ricerca dei delfini nel mar Adriatico

TARANTO - Entra nel vivo il progetto transfrontaliero BioTourS con la capofila Jonian Dolphin Conservation (JDC) di Taranto, importanti partner istituzionali, che punta a «esportare» in mar Adriatico il suo modello di «citizen science» per proteggere i cetacei e sviluppare il turismo sostenibile. Il consorzio di progetto comprende anche l'Agenzia Nazionale per il Turismo dell’Albania, il Comune di Termoli (Campobasso) e il centro «Innovation and Entrepreneurship Centre Tehnopolis» del Montenegro; con loro, due importanti partner strategici: l’italiana Cooperativa Dalla Luna Onlus e l’Istituto di Biologia Marina dell’Università del Montenegro. In una tavola rotonda i partner dei tre Paesi hanno presentato il loro contributo al progetto e si è avviata una discussione sulle azioni che verranno realizzate nelle prossime settimane.

Il modello di «citizen scienze» da anni permette alla JDC di sostenere la propria ricerca scientifica nel Golfo di Taranto, un’attività che è diventata anche un potente attrattore turistico di cui beneficia la filiera locale del settore. «Un progetto transfrontaliero come BioTourS - ha commentato Carmelo Fanizza, presidente JDC - ci offre l’opportunità di creare nuove relazioni internazionali per ampliare ulteriormente le nostre conoscenze e, soprattutto, il nostro raggio di azione per tutelare i cetacei anche in nuovi bacini».