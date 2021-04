Taranto, carabinieri sequestrano 4kg di hashish a 29enne incensurato

I carabinieri di Taranto hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico di un 29enne incensurato residente in una palazzina del quartiere Tramontone e, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno trovato in una cantina 40 panetti di hashish per un totale complessivo di oltre 4 kg. Sequestrate anche una pressa idraulica e due stampi artigianali per confezionare i panetti di sostanza stupefacente. L’uomo, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.