Taranto, in casa marijuana e una pistola clandestina: arrestato 26enne

La polizia di Taranto ha perquisito la casa di un 26enne e ha trovato quasi un chilo di marijuana, 300 grammi di hashish, pistole clandestine e munizioni. Da qualche tempo l’uomo era finito sotto la lente degli agenti con il sospetto era che fosse

un 'corriere della droga'. Sono iniziati così gli appostamenti, e gli agenti hanno notato che il giovane, più volte al giorno, si spostava dalla sua casa in via Peluso per raggiungere un appartamento in via Crispi.

Perquisita l'abitazione di via Crispi, i poliziotti hanno trovato un appartamento completamente vuoto, con solo una poltrona, e all'interno della struttura del divano, involucri con circa un chilo di marijuana, 300 grammi di hashish e il necessario per il confezionamento dello stupefacente (un bilancino di precisione, rotoli di pellicola trasparente, bustine di cellophane). La perquisizione ha consentito di trovare anche una pistola clandestina, modello GLOCK 9 mm, due revolver e circa 60 proiettili. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere.