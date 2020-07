Taranto, gambizza un pregiudicato in strada: fermato 42enne

TARANTO - - Un uomo di 42 anni, con precedenti penali e già ai domiciliari, è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri di Taranto per il tentato omicidio di un pregiudicato di 56 anni, ferito alle gambe con due colpi di pistola ieri sera nella città vecchia. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il 56enne ha sentito bussare alla porta di casa e non appena ha aperto è stato aggredito da due uomini a volto scoperto, che prima l'hanno percosso e poi gli hanno sparato alle gambe. Nonostante le lesioni subite, è riuscito a fuggire nei vicoli del quartiere, facendo perdere le proprie tracce. Qualche ora dopo è stato rintracciato da una pattuglia dei Carabinieri, che lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata, dove è stato giudicato guaribile in trenta giorni.

Le indagini, avviate già la notte scorsa, hanno individuato nel 42enne uno dei presunti responsabili del ferimento: prelevato dalla sua abitazione e condotto in caserma, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio. Proseguono le ricerche per individuare il complice.