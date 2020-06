Taranto, il MArTA riapre con un segno di «rinascita»

TARANTO - Il Museo Archeologico Nazionale MArTA, oggi, in occasione della Festa della Repubblica, riapre al pubblico. Una ripresa con tante novità, con modalità di fruizione per garantire la sicurezza e un’offerta di attività pensate per dare a tutti un’accoglienza speciale. Alle 9, la direttrice del museo Eva Degl’Innocenti, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mario Turco, del prefetto di Taranto Demetrio Martino e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, riaprirà le porte del MArTA, osservando il seguente orario: 9-13 e 15.30-19.30 (ultimo ingresso previsto per le 17.30).

«Siamo felici - dichiara Eva Degl’Innocenti - dopo quasi tre mesi di chiusura al pubblico, in seguito al lockdown, di poter riaprire il MArTA al pubblico nel giorno della Festa della Repubblica. Il patrimonio culturale è infatti simbolo importante di identità e unità nazionale, è coscienza civile, è cura, e soprattutto propulsore di rinascita».

Per garantire la massima sicurezza e consentire l’accesso ai visitatori all’orario desiderato, fa sapere il MarTA, è fortemente consigliata la prenotazione. È possibile effettuare la prenotazione online attraverso il sito www.novaapulia.it con il costo di prevendita di 1 euro oppure inviando una e-mail all’indirizzo museo.taranto@novaapulia.it. E a partire oggi è possibile prenotare anche telefonicamente al numero 099/4538639. Eventuali titoli che danno diritto all’ingresso gratuito o ridotto devono essere indicati al momento dell’acquisto online e successivamente esibiti alla cassa.

Rimane ancora possibile acquistare il biglietto anche direttamente al museo. In questo caso, però l’emissione del biglietto sarà effettuata in relazione al primo orario libero disponibile, tenendo conto delle prenotazioni già effettuate: non è quindi garantito l’ingresso immediato al museo. Sono acquistabili anche abbonamenti a prezzi promozionali validi fino al 31 dicembre, per consentire a tutti di fruire più volte dei tesori del museo, per varie tipologie di visitatori: individuali, ragazzi, coppie e famiglie, seniores.

«La riapertura dei musei - commenta Vittoria Tomassetti, presidente dell’associazione Amici dei Musei di Taranto - segna indubbiamente la ripresa del settore culturale, di vitale importanza e irrinunciabile nella nostra società, per i suoi aspetti formativi e per le ricadute economiche, penalizzato come tanti altri, purtroppo, dal difficile momento che ancora attraversiamo. La Fidam (Federazione Italiana degli Amici dei Musei), cui è affiliata l’associazione che presiedo, ha inteso celebrare la riapertura dei musei italiani con una locandina con l’invito a “riprendere le strade della cultura». L’associazione Amici dei Musei di Taranto - annuncia Tomassetti - ha aderito a questa iniziativa, pubblicizzandola in occasione della riapertura del MArTA, nella tradizione di una collaborazione continua e fattiva con la massima Istituzione culturale della nostra città».