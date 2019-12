Palagiano, finto pacco bomba in scatola con teschio: evacuate case

TARANTO - Un finto ordigno è stato posizionato ieri sera vicino al Comune di Palagiano, in provincia di Taranto, facendo scattare l’allarme con l'evacuazione degli immobili vicini e l’intervento degli artificieri antisabotaggio. «Le operazione di verifica e bonifica - spiega il sindaco Domiziano Lasigna - sono durate il tempo di rilevare che la scatola contenesse solo ferrame e pezzi di scarto di computer».

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, ignoti hanno lasciato in strada una scatola di cartone su cui c'erano l’immagine di un teschio e la scritta 'pacco bomba regalo di Natalè. «Si è pensato immediatamente a un gesto assurdo e sconsiderato di un balordo - aggiunge il sindaco - tuttavia per garantire la sicurezza e scongiurare ogni rischio, si è dato seguito ai protocolli emergenziali previsti in questi casi. Neanche il Santo Natale ha potuto fermare la stupidità umana».

«Il Comune - conclude il sindaco - non farà sconti e nel caso di un procedimento penale si costituirà parte civile contro il responsabile di questo gesto scellerato».