Manduria, anziano pestato a morte: chiesta messa alla prova per altri 11 minori

Così come era accaduto per due minori che stanno affrontando il processo con il rito ordinario, anche per altri 11 minorenni coinvolti nell’inchiesta sulla morte del pensionato di Manduria (Taranto) Antonio Stano, che avevano invece scelto di essere giudicati con il rito abbreviato condizionato all’affidamento di una perizia, i legali difensori oggi hanno avanzato la richiesta di messa alla prova.

Toccherà agli esperti dei servizi per la giustizia minorile, così come disposto dal giudice del Tribunale per i minori Bina Santella, presentare un piano che preveda un percorso rieducativo per ciascun minore. L’udienza è stata aggiornata al 9 dicembre. L'inchiesta riguarda la morte di Antonio Cosimo Stano, il pensionato di 66 anni di Manduria deceduto il 23 aprile dopo una serie di aggressioni, poi postate su whatsapp, vessazioni e angherie da parte di più gruppi di giovani.

In caso di accoglimento della richiesta di messa alla prova, il processo sarà sospeso per un periodo non superiore a tre anni, decorsi i quali il giudice dovrà fissare una nuova udienza nella quale dichiarerà estinto il reato se ritiene che il percorso abbia esito positivo. In caso contrario il processo si riaprirà. Per i due minori a processo con giudizio immediato la relazione dei servizi minorili sulla messa alla prova sarà presentata il 21 novembre. Tre maggiorenni, infine, saranno giudicati con il rito abbreviato il 16 ottobre. I 16 giovani coinvolti rispondono, in concorso, di tortura aggravata dalla morte del pensionato, lesioni personali, percosse, molestie, furto, sequestro di persona e violazione di domicilio.