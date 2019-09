Manduria, pestarono a morte anziano: chiesta messa alla prova per due minori

I difensori di due minori coinvolti nell’inchiesta sulla morte di Antonio Cosimo Stano, il pensionato di 66 anni di Manduria deceduto il 23 aprile dopo una serie di aggressioni (poi postate in chat whatsapp), vessazioni e angherie da parte di più gruppi di giovani, hanno chiesto per i propri assistiti la messa alla prova.

L’istanza è stata presentata nella prima udienza del giudizio immediato chiesto dal capo della Procura per i minori, Pina Montanaro, e il processo è stata aggiornato al 21 novembre. Altri 11 minori saranno invece giudicati con il rito abbreviato a partire dal 24 settembre. E sempre con la forma del giudizio abbreviato si svolgerà il processo a carico di tre maggiorenni, il 16 ottobre. In caso di accoglimento della richiesta di messa alla prova, il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni e il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi sociali locali, delle attività di osservazione, trattamento e sostegno. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara, con sentenza, estinto il reato, se ritiene che la prova abbia esito positivo. In caso contrario il processo si riaprirà.

L’istanza è stata presentata da due minori di 16 e 17 anni difesi dagli avvocati Dario Blandamura e Piergiovanni Lupo, che rispondono in concorso con gli altri quattordici indagati, di tortura aggravata dalla morte del pensionato, lesioni personali, percosse, molestie, furto, sequestro di persona e violazione di domicilio. Alcuni imputati sono accusati anche di aggressione a una seconda vittima, un 53enne affetto da disagio psichico, che subì anche la rottura di tre denti e danni permanenti alla masticazione.