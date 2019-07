Panico all'ex Ilva, fumo nero da altoforno 4: nessun ferito

TARANTO - Un denso fumo nero si è sprigionato durante il funzionamento dell’Afo 4 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto a causa di una marcia irregolare dei materiali che ha determinato l’apertura automatica delle valvole bleeder. L’azienda spiega che è scattato «il normale e corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza. I

l bleeder è una valvola di sicurezza che deve essere posta alla sommità dell’altoforno di ogni stabilimento siderurgico. La valvola si apre in automatico in caso di necessità. L’evento non ha comportato danni a persone o cose». Foto e video dei fumi sono stati pubblicati sui social da ambientalisti, cittadini e rappresentanti sindacali.