Taranto, sequestrati 70kg di cozze senza certificato: 2 denunce

La polizia di Taranto insieme alla Guardia Costiera nella borgata di Tramontone e in via Cesare Battisti ha controllato due venditori ambulanti, sulle cui bancarelle erano in vendita sia 70kg di cozze sfuse, che vaschette preconfezionate con mitili già sgusciati. I prodotti erano privi dei certificati di tracciabilità, pertanto sono stati sequestrati e distrutti con un compattatore giunto sul posto. I due ambulanti sono stati denunciati per commercio di sostanze alimentari nocive e per frode.