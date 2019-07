Ex Ilva, lunedì tavolo con Di Maio: sciopero sospeso, sindacato Usb lo conferma

I sindacati di categoria Fim, Fiom e Uilm hanno sospeso dalla tarda serata di ieri lo sciopero ad oltranza nello stabilimento Arcelor Mittal proclamato dopo l'incidente mortale avvento a Taranto dopo avere ricevuto una convocazione per lunedì prossimo dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio.

«L'incontro ministeriale - è detto in un comunicato - deve essere l’inizio di un percorso, necessario a produrre delle scelte radicali e di cambiamento sui temi importanti quali la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini». «Fim, Fiom e Uilm - conclude la nota - si stringono al dolore della famiglia di Cosimo, che purtroppo risulta ancora disperso, e andranno in fondo per far emergere le responsabilità su quanto accaduto nella giornata di ieri».

LA POSIZIONE DI USB - «Riteniamo profondamente sbagliata la sospensione dello sciopero che Fim Fiom Uilm hanno deciso e pertanto manteniamo la mobilitazione proclamata». Lo annunciano Sergio Bellavita, dell’Usb nazionale e Francesco Rizzo, Usb di Taranto, che in una nota annunciano di avere «formalmente revocato la sottoscrizione dell’intesa del 6 settembre 2018 con Arcelor Mittal che ha definito le condizioni contrattuali della cessione del gruppo siderurgico» per «le gravi inadempienze di Arcelor Mittal rispetto agli impegni assunti in sede ministeriale, peraltro ben testimoniate nel corso dell’ultimo incontro al ministero dello sviluppo economico».

Secondo l’Usb, «Arcelor Mittal non ha rispettato i criteri di selezione del personale all’atto delle assunzioni, non ha rispettato il numero previsto di assunti da subito, ha collocato ulteriori 1400 lavoratori in cassa integrazione e non sa dire quando rientreranno, non garantisce i volumi produttivi sottoscritti nel piano industriale ed infine, non sta investendo nulla per il rifacimento e la messa in sicurezza degli impianti». «Lo stabilimento tarantino non garantisce gli standard minimi di sicurezza dopo anni di progressivo ed inesorabile abbandono degli impianti. Il governo ne prenda atto», insiste il sindacato che chiede la risoluzione per inadempienza del contratto con A.Mittal, e la chiusura dello stabilimento con un impegno pubblico per costruire un’alternativa occupazionale.