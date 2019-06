Aiutarono sbarco migranti a Torre Colimena, benemerenze a cc

Il sindaco di Avetrana (Taranto), Antonio Minò, ha consegnato attestati di benemerenza ai carabinieri intervenuti il 2 giugno scorso nelle operazioni di soccorso e prima accoglienza in occasione dello sbarco di 73 migranti pakistani avvenuto sulla costa di Torre Colimena dopo un viaggio estenuante, durato 9 giorni, iniziato in Turchia. Il primo cittadino di Avetrana ha elogiato l’operato dei carabinieri esprimendo parole di ringraziamento per la professionalità mostrata durante le attività di soccorso ai profughi, individuando ed accompagnando gli stessi nel vicino stadio comunale di Avetrana per le prime cure sanitarie e la prima assistenza. Gli stessi militari avevano poi individuato i due scafisti di nazionalità ucraina, arrestati per sfruttamento dell’immigrazione clandestina e tratta di esseri umani.