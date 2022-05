Mondiali di vela Optimist, ci sarà anche il barese Carrieri

BARI - Francesco Carrieri del Circolo della Vela di Bari farà parte della squadra nazionale «Optimist» che rappresenterà l’Italia nel Campionato Mondiale di Bodrum (Turchia) dal 27 giugno al 7 luglio. Dopo ben 18 prove - nove a Marina di Ragusa e nove a Gaeta - l'atleta barese ha ottenuto il terzo posto in classifica conquistando così il suo posto nella squadra azzurra. Gli altri convocati saranno Giuseppe Montesano (Sirena Circolo Nautico Triestino), Mattia Di Martino (Società Velica di Barcola e Grignano), Alberto Avanzini (Centro Nautico Bardolino) e Niccolò Pulito (Tognazzi Marine Village). Insieme a Carrieri, per la prima volta impegnato in una gara di questo livello, c'era anche Pasquale Loizzi che al termine della manifestazione si è classificato al 17° posto in Silver.

L'Optimist è un monoscafo dotato di una singola vela, solitamente utilizzato per l'introduzione alla pratica della vela. Dal 1962 la Federazione Internazionale della Vela organizza il Campionato mondiale Optimist. Il natante ha solo una vela, la randa, che, a differenza delle altre, non è triangolare, ma ha la forma di un trapezio rettangolo con la base maggiore bombata. Un'altra differenza con le altre rande è l'attacco di questa all'albero e al boma: mentre nelle altre barche la vela si inferisce dall'attacco del boma con l'albero e viene attaccata al boma solo dalla punta, nell'Optimist si usano dei pezzi di cima chiamati stroppi che passano per un occhiello e girano intorno al boma e all'albero; gli stroppi vengono chiusi con un nodo piano