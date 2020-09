Pallavolo, Europei Under 18: l'esordio dell'Italia con la Turchia

LECCE - C'è il nuovo calendario del Campionato Europeo under 18 maschile in programma a Lecce e Marsicovetere (Potenza), al quale partecipano otto squadre. La fase a gironi si disputerà il 5, 7 e 9 settembre, invariate, invece, le date di semifinali e finali nel weekend 12-13 settembre: a Lecce quelle dal 1° al 4° posto, a Marsicovetere dal 5° all’8° posto. L'esordio degli azzurrini di Vincenzo Fanizza è previsto per sabato 5 settembre alle ore 20, quando la nazionale affronterà la Turchia nella Sport Hall Villa D’Agri nel Potentitno. L'Italia scenderà in campo poi il 7 settembre contro il Belgio (ore 20) e il 9 settembre contro la Bulgaria (ore 20). Anche in Puglia si partirà il 5 settembre, nella prima giornata alla Lecce Sport Hall si disputeranno le gare Germania-Bielorussia (ore 17) e Rep. Ceca-Polonia (ore 20). Al termine delle pool le prime e le seconde classificate si contenderanno a Lecce le medaglie, mentre a Marsicovetere le posizioni dal 5° all’8°. Tutte le gare, comprese quelle degli azzurrini, saranno visibili dagli appassionati in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo. "Abbiamo buone sensazioni, anche negli ultimi giorni stiamo dando il massimo durante tutti gli allenamenti - le parole del libero azzurro Matteo Staforini -. Vogliamo farci trovare pronti per quest’importante appuntamento, non vediamo l’ora di iniziare. La nostra è una squadra solida e unita».