Sport gratis per i bimbi meno abbienti: l'iniziativa del Coni sbarca in Puglia

Sport gratis per i bimbi che non possono permettersi un abbonamento in palestra: è l'iniziativa lanciata dal Coni «Sport di tutti». Tante le palestre che hanno aderito al progetto in Puglia, tra queste l'ASD Amicizia Volley e la Nuova Pallavolo di Ceglie Messapica. Questo nuovo modello di intervento promosso da Sport e Salute S.p.A. si propone di abbattere le barriere economiche di accesso allo sport, declinando concretamente il principio del diritto allo sport per tutti e fornendo un servizio alla comunità. Il Coni, con il suo nuovo progetto “Lo sport di tutti“, dà la possibilità ai bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni di poter frequentare corsi sportivi anche se le famiglie non hanno la possibilità di sostenere i costi di partecipazione e iscrizione.

Il progetto ideato da Sport e Salute, già Coni Servizi, prevede 2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane, copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti e un programma di attività diversificato per fasce d’età.