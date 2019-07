Tennis, l'impresa del pugliese Fabbiano: batte il numero 6 al mondo

Continua a stupire tutti sui campi in erba Thomas Fabbiano: il tennista pugliese, numero 89 nel ranking mondiale, si è preso la rivincita sul 2018, quando toccò a lui salutare Wimbledon, ed ha eliminato al primo turno il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking mondiale. L'atleta tarantino (èdi San Giorgio jonico) in 3 ore e 21 minuti di gioco ha avuto la meglio sul quotatissimo avversario in cinque set: 6-4, 3-6, 6-4, 6-7(8/10), 6-3 il risultato finale.

Slide show 13 photos

Fabbiano ha avuto due match point già durante il tiebreak del quarto set. Non ha sprecato il terzo nel quinto, dopo aver strappato il servizio a Tsitsipas. Fabbiano è reduce dalla semifinale centrata sui prati di Eastbourne.