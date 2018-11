Brindisi, operazione aggancio per l'Happy Casa

BRINDISI - Una coppia al comando della classifica di Lega A a punteggio pieno, una coppia ai margini ancora a digiuno di punti, nel mezzo un nugolo di squadre tra i sei e due punti. È strano, comunque, vedere sul fondo Trento, squadra vice campione d’Italia. Ultima annata agonistica con una sola retrocessione nel massimo campionato dei canestri,ovviamente riflessioni sull’oggi e sul domani per molti club.

A fine giornata sarà cancellato il quinto turno comprendente l'interessante e particolare match sul parquet del PalaPentassuglia. Alle 19 New Basket Happy Casa Brindisi chiamata alla contesa con la Red October Cantù, compagine molto vicina al duo Milano-Venezia alla guida delle sedici partecipanti alla serie A. Quindi padroni di casa al massimo impegno per raggiungere in graduatoria gli avversari, in caso contrario canturini di coach Evgeny Pashutin al raddoppio in classifica (8-4). In verità contesa difficile, ma possibile per Clark, Chappel, Gaffney, Brown, Rush, Wojciechowski, Zanelli, Cazzolato, Taddeo, Moraschini.

Tra i lombardi assente per infortunio il capitano Salvatore Parrillo, giocatori stranieri tutti statunitensi. Team brianzolo affidato quest’anno dal patron Gerasimenko al guru Pashutin, vincitore di molti titoli nella sua Russia, prima col CSKA Mosca, poi con la Unics Kazan ed il Lokomotiv Kuban (comprese due Eurocup). Squadra con molti punti nelle mani grazie alla presenza del fromboliere Tony Mitchell (36 punti nel precedente turno contro Reggio Emilia). Le rotazioni sono quasi sempre ridotte ad otto giocatori. Tra gli italiani presenti nel roster si sta mettendo in mostra il giovane Tassone, esterno cresciuto nei playground della sua Desio. Gaines, Jefferson, Udanoh, completano il quintetto di partenza, mentre dalla panchina escono Davis, Blakes, Tavernari. Non sembra un collettivo molto votato alla difesa. Di conseguenza il quintetto brindisino dovrà cercare di mandare fuori giri la macchina canturina, difendendo alla morte per sporcare le loro percentuali al tiro. In fase offensiva invece occorrerà molta pazienza per trovare buone soluzioni contro una non irresistibile difesa.

Nel settimo turno di serie B solo l’Edil Frata Nardò giocherà in casa affrontando il forte Chieti. Alla Cestistica San Severo il compito di mantenere imbattibilità e leadership del gruppo C in quel di Civitanova. Matricola Adriatica Industriale Corato sul parquet di Ancona, intanto il PalaLosito è stato dichiarato inagibile. Bisceglie a Senigallia per proseguire la striscia vincente, Olimpia Matera a Palermo, con gli isolani affossati da quattro sconfitte.