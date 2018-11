Finisce il match: Acireale-Bari 1-3: vantaggio barese con Pozzebon, pari provvisorio di Leotta per l'Acireale, quindi Simeri e Langella siglano le altre due reti per i galletti che vincono pur in nove uomini (espulsi Pozzebon e Mattera). Nel finale l'Acireale ha fallito un rigore con Madonia. I biancorossi salgono a quota 20 e sono saldamente primi in classifica

Si tratta della quarta trasferta in Sicilia nella storia. L’ultima, il 29 maggio 1994 in B, ricca di suspance e di drammaticità. Il Bari era in lotta per sbarcare in A e si trovava 5 punti (44) dietro la Fiorentina (49) capolista e prima del Brescia (42) terzo. Prima di Acireale c’era stato il pareggio al San Nicola (3-3) con il Pescara. Le due precedenti: 0-0 dopo tante sofferenze il 20 aprile 1975 in C e 1-1 il 21 febbraio 1976 con l’unico gol biancorosso, firmato su rigore da Scarrone. Dalle 14.30 la diretta del match.

LA DIRETTA DEL MATCH

Acireale-Bari le formazioni

Acireale (4-3-3): Biondi, Iannò, Campanaro, Gambuzza, Talotta; Aprile, Russo,Savonarola; Madonia, Bellomonte, Talotta.

Bari (4-2-3-1): Marfella, Turi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Hamlili, Bolzoni; Piovanello, Brienza, Floriano; Pozzebon.

5': Ammonito Hamlili nel Bari e Talotta nell'Acireale

11'; Nel Bari ammonito Pozzebon per proteste

13': Gol del Bari: Da calcio d'angolo, Mattera tocca verso il centro e Pozzebon segna da pochi metri. Acireale-Bari 0-1

18': Grande occasione per il Bari: Brienza inventa per Floriano che davanti al portiere avvesrario si fa respingere il tiro d'esterno

27': attacca ancora il Bari: Floriano mette in mezzo, ma Biondi respinge

31' Gol dell'Acireale: Leotta sfugge a Nannini che indovina il diagonale vincente. Acireale-Bari 1-1

45' Acireale pericoloso: ancora Leotta si gira in area e calcia spedendo sul fondo

Finisce il primo tempo_: Acireale-Bari 1-1

Cominciata la ripresa: al 3' una punizione di Brienza è appena alta

5': Nell'Acireale ammonito Russo

7': Nel Bari ammonito Piovanello

11': Nell'Acireale esce Aprile ed entra Tramonte

12': Bari al tiro: Pozzebon calcia cadendo, centrale per Biondi che blocca

14': Clamorosa opportunità per il Bari: Hamlili mette in mezzo, ma Piovanello centra il palo a colpo sicuro

15': Nel Bari esce Floriano ed entra Simeri

17': Gol del Bari: In contropiede Hamlili per Brienza che sforna il perfetto assist a Simeri, implacabile da due passi. Acireale-Bari 1-2

21': Nel Bari esce Piovanello ed entra Langella

21': Bari in dieci: espulso Pozzebon per doppia ammonizione. Il centravanti ha sbracciato su un avversario

23': Nell'Acireale ammonito Gambuzza

26': Bari in nove: espulso Mattera per fallo su Leotta

28': Nel Bari esce Brienza ed entra Cacioli

31': Gol del Bari: Simeri per Langella che indovina il destro preciso per battere Biondi. Acireale-Bari 1-3

32' Nell'Acireale esce Talotta ed entra Manfrè

35': Nel Bari entra Feola ed esce Hamlili

43': Nell'Acireale esce Russo ed entra Sorbello

45': Incredibile finale: rigore per l'Acireale per fallo di mano di Cacioli. Dal dischetto, però, Madonia spara alto

