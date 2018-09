New Basket Brindisi, si alza il sipario giovedì a Bari amichevole di lusso

BRINDISI - Sul parquet del PalaFlorio di Bari inaugura la stagione cestistica la New Basket Happy Casa Brindisi. Prima gara ufficiale per la nuova compagine biancoazzurra riaffidata all’allenatore Frank Vitucci, unico riconfermato. Preparazione precampionato in vista della settima partecipazione consecutiva al massimo campionato dei canestri nazionale maschile. L’evento si terrà giovedì alle 20.30 (ingresso gratuito). I pugliesi del direttore generale Tullio Marino ospiteranno il KK Mornar Bar, squadra vincitrice del titolo montenegrino, inserita nel girone D dell’Eurocup insieme alla Fiat Torino (incontro previsto il 14 novembre in Montenegro). Sicuramente una prestigiosa amichevole, organizzata e offerta dalla Puglia Outlet Village, da sempre vicina al club brindisino.