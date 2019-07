«Cialledda» con nido di cipolla rossa caramellata

Ingredienti per 4 persone

• n. 12 sfoglie di pane casereccio raffermo

• n. 24 spicchi di fiorone Domenico Tauro o fico leggermente acerbi

• g 300 di pomodorini pugliesi

• n. 1 cipolla di Acquaviva

• n. 4 rametti di erba cipollina con fiore

• q.b. olio evo, sale, origano, ghiaccio

Per la confettura di cipolla di Acquaviva

• g 500 di cipolla

• gr 150 di zucchero semolato

• g 150 di vino rosso

• g 100 di aceto di vino bianco

• n. 1 bastoncino di cannella

• n. 2 due anici stellati

• n. 1 buccia di un’arancia (solo la parte arancione)

• n. 3 chiodi di garofano

• g 50 di olio evo

• un pizzico di sale

Per il pesto di rucola di campo

• g 300 di rucola di campo

• g 150 di olio evo

• g 50 di pecorino stagionato 18 mesi in grotta e raspato

• g 100 di ghiaccio a scaglie

Procedimento

Ungere il pane con l’olio evo e farlo leggermente dorare in forno. Lavere e condire i pomodorini con sale origano e olio evo, lasciarli a marinare. Tagliare a lunette la cipolla di Acquaviva e lasciarla per un’ora in acqua frizzante e ghiaccio.

Poi, in un tegame versare l’olio evo e la cipolla (pulita e tagliata a julienne), lasciare andare a fuoco lento, far appassire leggermente, aggiungere tutti i componenti e cucinate a fuoco lento fino a che si fa a confettura, evaporando tutte le parti liquide. Prima di servire eliminate la buccia d’arancia, la cannella, i chiodi di garofano e l’anice stellato, lasciare raffreddare.

Sbollentate la rucola dopo averla pulita e lavata bene per renderla meno amara e piccante, in un frullatore mettere i cubetti di ghiaccio, la rucola sbollentata e lasciar girare aggiungendo poco per volta l’olio evo fino a che il composto diventa cremoso, infine aggiungere il pecorino e dare gli ultimi giri per amalgamare il tutto.

Disponete al centro del piatto un nido di confettura di cipolla di Acquaviva, mettete sei spicchi di fico a raggiera, tre velette di pane raffermo dorate all’olio evo, intervallate il fondo del piatto con i pomodorini pugliesi marinati all’origano, aggiungete delle lunette di cipolla cruda croccante, svirgolate il tutto con il pesto di rucola di campo e decorate con un fiore e il suo gambo di erba cipollina.