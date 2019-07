Gallinella di mare, ragù di lumachina, patata schiacciata, capperi, olive e prezzemolo

Ingredienti per 4 persone

• g 400 filetto di gallinella di mare

Per il ragù di lumachina

• g 500 lumachine di mare

• n. 1 bottiglia di passato di pomodoro

• 1 barattolo piccolo di concentrato di pomodoro

• q.b. olio evo

• n.1 cipolla

• n. 1 peperoncino

• q.b. prezzemolo, sale, pepe

• n. 1 spicchio di aglio in camicia

Per la patata schiacciata

• n. 10 patate medie

• n. 3 cucchiai di capperi

• q.b. prezzemolo

• n. 3 cucchiai di olive taggiasche (o pugliesi)

• g 500 sale grosso

Procedimento

Per il ragù, in casseruola preparare il soffritto con olio evo, aglio, cipolla, prezzemolo, peperoncino. Quindi, aggiungere le lumachine e lasciare in cottura qualche minuto. Aggiungere pelato e concentrato di pomodoro, coprire con acqua e lasciar cuocere a fuoco basso per un paio di ore. Sgusciare le lumachine e mantenerle nel ragù.

Per la Patata schiacciata, cuocerle in forno ventilato sotto sale grosso a 190° C per un’ora e mezza. A fine cottura pelarle e ridurle con lo schiacciapatate. A parte preparare un battuto di olive, prezzemolo, capperi, condire le patate e q.b. aggiungere sale, pepe, olio.

Per la finitura del piatto, spadellare il filetto di gallinella con olio evo, rosmarino e aglio per qualche minuto.

Impiattare il filetto su piatto piano e aggiungere il purè di patate accanto alla gallinella. Coprire con il ragù di lumachine.