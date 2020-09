Nasce la comunità digitale dei pazienti con asma, asma grave ed allergie

I pazienti con asma, asma grave ed allergie hanno da oggi uno spazio digitale di interazione e dialogo per imparare a conoscere e gestire meglio la malattia: si tratta di Respiriamo Insieme Community (https://community.respiriamoinsieme.org) una comunità digitale creata dall'Associazione Respiriamo Insieme (presente anche in Puglia), e destinata gratuitamente a tutti i pazienti affetti da Asma, Asma Grave ed Allergia, aperta anche ai loro familiari e caregiver e a tutte le persone che condividono con i pazienti la vita quotidiana, oltre che a tutti coloro che sono interessati a queste patologie. “Il progetto Respiriamo Insieme Community nasce dall’analisi dei bisogni emersi durante i numerosi progetti realizzati da Respiriamo Insieme dal 2016 ad oggi – è la precisazione su questo nuovo e ambizioso progetto proposta da Simona Barbaglia, la presidente dell'Associazione - a favore delle persone affette da Asma, Asma Grave ed Allergia con l’obiettivo di migliorare il loro livello di cura, di assistenza e di qualità di vita. Nel concreto si tratta di uno spazio digitale di interazione e dialogo per imparare a conoscere e gestire meglio la malattia: una comunità di medici, specialisti, ricercatori, psicologi e pazienti coinvolti in un percorso di conoscenza, consapevolezza, arricchimento e crescita.Chiunque potrà partecipare esprimendo il proprio punto di vista, i propri dubbi o domande”.

La registrazione sulla Respiriamo Insieme Community sarà semplice ed intuitiva ed ogni utente potrà specificare il proprio profilo da cui partire per poter successivamente pubblicare domande, seguire le discussioni, condividere le proprie conoscenze. I profili previsti sono: Malato, Familiare di malato, Consulente scientifico (con informazione sulla specializzazione), Altro “La Community – sottolinea Barbaglia - si presenta come uno spazio pensato per consentire facilmente di ottenere risposte chiare, affidabili e scientificamente validate alle domande che più frequentemente il paziente si ritrova a cercare da solo. Il progetto offre inoltre alcune innovative aree di approfondimento, dove si potrà partecipare ad eventi e dirette realizzate dagli specialisti ma anche ad occasioni di confronto alla pari; con chi vive l’esperienza diretta o indiretta della malattia”.

Al di là di tutti i servizi già indicati, all’interno del portale sono anche strutturate 3 “stanze virtuali” (nella forma di BLOG) dove gli utenti potranno parlare di diversi argomenti e commentare le conversazioni. Le tre stanze saranno suddivise in queste categorie: Consigli medici; Consigli pratici di vita quotidiana. “Vogliamo inoltre presentare questo nostro progetto – conclude la presidente di Respiriamo Insieme - facendo una precisazione obbligatoria, soprattutto in periodo di fake-news e di informazioni non controllate: i contenuti scientifici presenti nella Community sono contributi forniti, verificati ed accettati dai professionisti medici, specialisti e psicologi del Comitato Scientifico dell’associazione Respiriamo Insieme. Questo siamo certi debba essere la piattaforma di riferimento di ogni notizia o informazione che pubblicheremo da oggi e nel futuro sulla nostra Community”