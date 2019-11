Papa Francesco dichiara il suo amore per il mare pugliese: «Avete l'azzurro più bello»

“Avete il mare più bello che abbia visto nella mia vita, non ho mai visto un azzurro così”. Papa Francesco, con la semplicità che gli è consueta, ha dichiara di aver amato la Puglia e il suo mare ad un gruppo di fedeli giunti da Andria per partecipare all’udienza del mercoledì in sala Nervi in Vaticano. Il Pontefice, richiamato da un gruppo di pazienti della Residenza sanitaria di Andria, si è avvicinato dichiarando il suo amore per la Puglia e per il suo mare azzurro visto dal suo elicottero durante le sue recenti visite ad Alessano, a Molfetta e a Bari. Poi ha rivolto una preghiera ai presenti invitandoli a sorridere. Tutto è stato filmato da un telefonino di uno degli assistenti della Rsa.