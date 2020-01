Open Day Puglia Expo «ripensa» il settore agroalimentare e cresce

Sogna, pensa, valuta con attenzione le tue risorse e quelle del tuo team, individua gli obiettivi. Funziona così, in ogni settore e ancora di più in quello del cibo: fare rete fra eccellenze è indispensabile. Domenica 19 e lunedì 20 gennaio, attivare il cervello sarà un (piacevole) obbligo grazie alla quinta edizione dell’Open Day di Puglia Expò. E’ una comunità di imprenditori, cuochi, esperti di comunicazione e di promozione “eco-gastronomica” che ogni anno chiama a raccolta tutti coloro che si occupano di tutela e valorizzazione territoriale per fare il punto e tracciare nuove traiettorie.

Sarà un format interattivo con approccio multidisciplinare a food & wine, turismo, del paesaggio, nuovi linguaggi, ambiente e sostenibilità. Si terrà nuovamente a Tenuta Moreno, domenica dalle ore 16 in poi e lunedì dalle ore 10 in poi.

La formula dell’appuntamento, promossa dal medico gastronomo Michele Bruno, dal giornalista e “disegnatore di idee” Giacomo Mojoli e da Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi e vicepresidente regionale della stessa categoria, oltre che padrone di casa, valorizza la “contaminazione” tra competenze e settori differenti, i casi virtuosi, le storie che parlano di identità, apertura e scambio, facendo di Puglia Expò un incubatore di idee, di progetti e di relazioni dinamiche. “In questi anni – spiega Michele Bruno - abbiamo cercato di dare continuità a un modello, quello che racconta e promuove la Puglia che innova e si rinnova, la Puglia dell’accoglienza, della produzione, dell’ideazione artistica e culturale, che crea nuovi linguaggi e nuove professioni”.