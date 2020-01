Fino a marzo su Masterchef Italia pomodori vanto della nostra terra

Prodotti pugliesi al top. E ci sono anche i pomodori coltivati in Puglia e lavorati nello stabilimento di Conserve Italia a Mesagne, in provincia di Brindisi, da Cirio tra le bontà della 9° edizione di MasterChef Italia iniziata a fine 2019. Tutti i giovedì in onda, alle 21.15 in su Sky Uno, fino alla grande finale prevista per marzo 2020 ci sarà quindi un po’ del buongusto brindisino. Sotto l’occhio vigile degli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i concorrenti del più noto cooking show della tv italiana si sfidano a colpi di ricette utilizzando anche un’eccellenza alimentare della Puglia come il pomodoro pelato, lavorato nell’unico stabilimento di Conserve Italia presente nel Mezzogiorno.

La cultura del cibo cresce, per i professionisti della cucina, anche attraverso le occasioni formative che illustrano prodotti tradizionali e innovativi. Il primo appuntamento del 2020si terrà a Barletta su iniziativa di Maisonfood lunedì 27 gennaio, ore 10 nell’hotel La Terrazza, con partecipazione gratuita previa conferma entro una settimana prima. Le dimostrazioni saranno a cura degli chef Carlo Papagni e Giuseppe Frizzale.