Da 60 anni ecco la tipicità barese con la tradizione a «La Taberna»

Dopo la meritata pausa estiva, il noto ristorante La Taberna riapre i battenti per continuare ad allietare le giornate dei suoi affezionati clienti, ma anche di chi per la prima volta intende sperimentare le migliori ricette baresi.

Lo storico ristorante barese, che da sessant’anni racconta la tradizione culinaria di un’intera città, è pronto ad accogliere nuovamente i suoi visitatori nella classica ambientazione rustica che lo caratterizza da sempre. Perché la formula segreta del successo di un posto così è da cercare soprattutto nel rispetto delle più nobili tradizioni di una cucina che solo semplicisticamente potrebbe essere considerata “popolare”. Quando, in realtà, si tratta di rispetto della storia di una comunità, che viene fuori dalla sincera passione di Filippo Carella, titolare del locale, e di sua moglie Rosa. Perché è esattamente questo il ristorante La Taberna: semplicità e accuratezza, miscelati insieme in ogni pietanza.

Un locale che intende rafforzare la sua presenza sul territorio locale in ogni momento dell’anno e non soltanto durante il periodo natalizio, o nelle grandi occasioni che meritano in ogni famiglia momenti indimenticabili e buon cibo. Sdoganare l’ambito in cui più tradizionalmente si colloca un ristorante come questo, andando oltre, andando ovunque. E allora che aspettate? L’estate sta finendo, le ferie pure. Ma la buona cucina della Taberna per fortuna no. Buon appetito!