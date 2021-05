Superbonus 110%: ecco la speciale guida online della Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - Il Superbonus 110% è fra gli strumenti chiave studiati dalla politica per rimettere in moto l’economia. È necessario quindi conoscere nel dettaglio con quali requisiti vi si accede, per quali tipi di interventi è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale e soprattutto capire quali rischi comporta l’operazione e a cosa si deve prestare attenzione.

Un aiuto per barcamenarsi in questa giungla burocratica arriva dalla Gazzetta del Mezzogiorno che, in collaborazione con i dottori commercialisti Amalia Santoro e Vitomichele Mastroserio, ha redatto un vademecum per fare chiarezza sui lavori ammessi e i requisiti necessari, con tutte le indicazioni pratiche e la risposta ad alcune domande frequenti dei cittadini. Per poterlo sfogliare basta un click.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA GUIDA