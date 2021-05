Giovani pugliesi e startup nella nuova puntata di «The Master Class»

Diventare imprenditori non è semplice, essere imprenditori giovani e fondare una startup ancor meno. Eppure, nonostante la pandemia, in Puglia il 2020 sarà ricordato come un anno segnato dall’incremento di iscrizioni nella sezione speciale startup: al 1° aprile 202, infatti, sono 557 in Puglia (nona regione nella graduatoria per regioni) e 124 in Basilicata (diciottesima) con la provincia di Bari che è settima tra le province italiane (290 startup). Lo riferisce il report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative. Il dossier, che presenta dati aggiornati al 1° aprile 2021, è frutto della collaborazione tra Mise e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio.



E proprio di startup e Pmi innovative, di idee semplici ma geniali e di opportunità offerte dalla Regione Puglia per startupper o founder si è parlato nella puntata di questa settimana di «The Master Class» (si può rivedere a questo link), il rotocalco televisivo di approfondimento giornalistico condotto da Gianpaolo Balsamo (giornalista della «Gazzetta») in onda su «Amica9 Tv» (canale 91) in collaborazione con «La Gazzetta del Mezzogiorno», l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine dei Giornalisti della Puglia. La regia è di Franco Maffione.

Ospiti d’eccezione l’assessore regionale alla Politiche economiche e giovanili, Alessandro Delli Noci (che ha anticipato alcune novità sulle opportunità offerte dalla Regione all’imprenditoria giovanile) e l’avv. Filippo Attanasio, esperto in startup e Pmi innovative. L’avv. Attanasio, oltre che occuparsi prevalentemente di Diritto civilistico e societario e lavorare per un importante studio legale internazionale con sede a Milano, collabora con «La Bilancia e il Bilancio» e «Diritto&Economia», le rubriche di approfondimento giuridico ed economico della «Gazzetta» sia in versione web che sul giornale cartaceo.

Collegati anche Adriana Adduci, architetta nonché project manager di «Società anonima», un brand originalissimo e coloratissimo di taralli pugliesi; Giuseppe Spadone, amministratore unico della «Energy by Oscar», le colonnine blindate multifunzione personalizzabili che permettono di ricaricare e disinfettare tramite tecnologia brevettata smartphone e tablet in luoghi pubblici o aperti al pubblico gratuitamente; Leandro D'Introno, founder di «Greenaetwork», il social network dedicato alla sostenibilità in cui aziende, enti, istituzioni ed individui di tutto il mondo comunicano le proprie azioni a tutela della società e del pianeta e Giacomo Carlucci, uno dei protagonisti di «Fleet Save», il racconto della Puglia attraverso il gioco. Un modo innovativo e interattivo di intendere il turismo.