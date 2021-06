Bari, il 15 luglio raduno al San Nicola visite e test poi tutti tra le montagne

Bari - Il Bari muove il primo passo verso la stagione 2021-22. Il club biancorosso ha ufficializzato ieri le date della preparazione al prossimo campionato che vedrà i Galletti in serie C per il terzo anno consecutivo. La squadra di Luigi De Laurentiis, dunque, tornerà in Trentino, ma stavolta non a Bedollo, dove era stata nell’estate del 2019 (lo scorso anno, invece, il ritiro si svolse in Umbria, a Cascia): la location scelta sarà il piccolo borgo di Lodrone, frazione di Storo, situato a circa 400 metri di altitudine nella Valle del Chiese, nei pressi del lago d’Idro. Nel dettaglio, Mirco Antenucci e compagni si ritroveranno il 15 luglio a Bari per tre giorni da dedicare a visite mediche e test atletici. Quindi, il 18, si trasferiranno nella provincia di Trento soggiornando a Lodrone fino al 31 luglio: il quartier generale sarà fissato all’Hotel Castel Lodron, mentre le sedute di allenamento si svolgeranno sul manto erboso dello stadio «Grilli».

Nelle due settimane di ritiro, saranno organizzate tre amichevoli che testeranno i progressi del gruppo affidato a Michele Mignani. Terminata la parentesi in Trentino, la squadra dovrebbe rientrare in sede, sebbene non sia ancora chiaro quale sarà il dipanarsi degli impegni agonistici. Il quarto posto della regular season terminata lo scorso maggio quasi certamente escluderà il Bari pure dal turno preliminare della Coppa Italia che dalla prossima edizione accoglierà appena quattro squadre provenienti dalla Lega Pro. Possibile, invece, che il prologo al campionato sia costituito dal ripristino della Coppa Italia di serie C che, però, non ha ancora un format definito: potrebbe tornare all’antica formula dei mini gironcini da tre che poi lanciano l’accesso alla fase ad eliminazione diretta oppure essere organizzata direttamente con sfide secche un po’ sul modello inglese.

Si attende, peraltro, anche la data di inizio campionato: l’obiettivo della Lega Pro sarebbe cominciare nel weekend del 28-29 agosto, ma se dovessero emergere difficoltà nelle iscrizioni, non è escluso uno slittamento alla prima settimana di settembre. Il Bari, comunque, avrà il dovere di farsi trovare subito pronto: dopo due tentativi a vuoto, il margine d’errore è azzerato.