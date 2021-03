Bari-Casertana 1-1 al S.Nicola: pareggiano i biancorossi dopo due ko di fila

BARI - Il Bari, dopo due ko di fila, ha pareggiato 1-1 al San Nicola contro una Casertana molto rimaneggiata ma nella ripresa i campani, in più occasioni, hanno sfiorato il colpo esterno.

Antenucci e compagni, seguiti dalle tribune da Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidente del Napoli e del club pugliese (entrambi di proprietà FilmAuro), hanno offerto una prestazione ancora molto lacunosa sul piano dell’intensità e della proposta offensiva.

Dopo la batosta di Terni l’undici di Carrera ha iniziato la gara attaccando e ha trovato il vantaggio al 25' con una prodezza di destro di D’Ursi dal limite dell’area. Nel finale della prima frazione (46') il pari dei campani con un deviazione in scivolata del difensore Carrillo, su assist di Pacilli.

Nella ripresa i pugliesi hanno registrato l’innesto di Rolando per D’Ursi, ma la difesa campana ha retto l’urto, e il portiere Avella ha fatto una sola parata complessa, su Cianci servito da Antenucci al quarto d’ora. Nel finale la Casertana ha avuto due occasionissime per vincere con Turchetta e Rosso (la sua conclusione è stata respinta con un miracolo da Frattali).

Il pari interno allontana ancora una volta i pugliesi dalla vetta della classifica e rende in salita la rincorsa all’Avellino, seconda forza del torneo.